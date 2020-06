Policja złapała 5 kiboli podejrzanych o pobicie na Bałutach w Łodzi. Mieli też marihuanę i lewe tablice rejestracyjne

Kilku mężczyzn podjechało do idących chodnikiem dwóch młodych mężczyzn, z których jeden ubrany był w „klubową” bluzę i zaatakowali ich bijąc pięściami oraz kopiąc po całym ciele. Sprawcy byli zamaskowani i wyposażeni w rękawice do walki. Po brutalnej napaści odjechali. Pokrzywdzonym została udzielona pomoc medyczna. Jeden z pobitych, nastolatek został hospitalizowany.

Łódzcy policjanci rozpoczęli typowania sprawców wśród środowiska „kiboli”. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do wydania przez prokuraturę postanowień o zatrzymaniu 5 mężczyzn w wieku od 18 do 36 lat.

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 8 czerwca rano w wytypowanych mieszkaniach na terenie Bałut, Śródmieścia i Polesie. Wszyscy lokatorzy byli bardzo zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy. U 23-latka w pokoju unosił się specyficzny zapach marihuany. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dilerkę z narkotykiem za co usłyszał dodatkowe zarzuty. Natomiast u 28-latka kryminalni znaleźli kilka kompletów podrobionych tablic rejestracyjnych pojazdów z różnych województw.

Cała piątka została przesłuchana przez prokuratora i usłyszała zarzuty udziału w pobiciu. Wobec wszystkich zastosował dozór policyjny. Grozi im kra do 5 lat pozbawienia wolności.