Policja zatrzymała pielgrzymkę do Częstochowy. Pątnicy złamali zakaz gromadzenia się [ZDJĘCIA], [FILM]

W poniedziałek skoro świt z Łowicza wyruszyła piesza pielgrzymka do Częstochowy, a pątnicy mieli zamiar modlić się w intencji ustania epidemii. Do Lipiec Reymontowskich doszli bez problemów, a kłopoty zaczęły się na terenie gminy Słupia. Tu na pielgrzymów czekało kilkudziesięciu skierniewickich policjantów. Pątników wylegitymowano i poinformowano o obowiązującym zakazie gromadzenia się.

- Działania policji związane były z obowiązkiem przestrzegania przepisów epidemiologicznych – wyjaśnia Justyna Florczak-Mikina, rzecznik prasowy KMP Skierniewice.

Wielu pielgrzymów postanowiło kontynuować marsz, nie zwracając uwagi na policyjne interwencje. Organizatorzy co prawda oficjalnie nie nawołują do łamania prawnych zakazów, ale również jasno dają do zrozumienia, że pielgrzymowanie będzie kontynuowane.