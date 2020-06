Policja udaremniła nielegalne wyścigi w Łodzi. Funkcjonariusze wystawili blisko sto mandatów

Patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pojawiły się na zlocie w okolicach parkingów oraz w miejscach nielegalnych wyścigów zupełnie nieoczekiwanie dla ich uczestników. Policjanci z miejsca przystąpili do działania: nie dopuścili do rywalizacji i zdecydowanie reagowali na próby naruszenia prawa, sprawdzając przy okazji poziom hałasu, emisję spalin, obowiązkowe wyposażenie oraz niezgodne z przepisami zmiany techniczne w pojazdach.

Nieprawidłowy stan licznika

Tej samej nocy, w sobotę o godz. 23.25, na parkingu C.H. „Tulipan” przy al. Piłsudskiego, policjanci zatrzymali do kontroli bmw. W trakcie sprawdzania pojazdu w policyjnych bazach okazało się, że stan licznika auta znacząco różni się od wartości zapisanej w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Rozbieżność wynosiła ok. 16 tys. km. 19-latek, który poruszał się bmw, powiedział policjantom, że auto jest własnością ojca kolegi. Dodał, że pożyczył samochód, nie zwracając uwagi na stan licznika, a jego właściciel zapewne może to logicznie wytłumaczyć. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi policja. Osobie ingerującej w prawidłowość pomiaru drogomierza może grozić kara pozbawienia wolności do lat 5.

Pijany jechał bez świateł

Około godz. 20 w okolicach ul. Liściastej, uwagę mundurowych zwrócił peugeot, którego kierujący poruszał się z dużą prędkością bez włączonych świateł mijania. Kierowcę zatrzymano. Kontrolujący go policjanci wyczuli od 43-latka silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Funkcjonariuszom tłumaczył, że chciał sprawdzić jak szybko pojedzie jego auto, a brak świateł miał powodować u niego u niego wzrost adrenaliny. Mężczyzna w najbliższym czasie odpowie za jazdę pod wpływem alkoholu oraz popełnione wykroczenia drogowe.