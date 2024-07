Policja badała alkomatem rowerzystów na trasie WZ w Łodzi. Akcja "Trzeźwość" zaskakuje rowerzystów

Niecodzienna kontrola na trasie WZ

Rowerzyści, mimo początkowego zdziwienia, podchodzili do kontroli z pełną powagą, zdając sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu.

Cel akcji "Trzeźwość"

Akcja "Trzeźwość" nie była ograniczona jedynie do Łodzi, ale przeprowadzana była w całym województwie łódzkim. Celem było wyłapanie osób, które po weekendowych zabawach mogły nie zdawać sobie sprawy z tego, że nadal znajdują się pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje jazdy pod wpływem

Statystyki pokazują, że rowerzyści, choć stanowią mniejszą część uczestników ruchu, to jednak również mogą powodować poważne wypadki. W roku 2023 doszło do 176 wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych rowerzystów, co skutkowało śmiercią 15 osób oraz rannymi w liczbie 168.

Jazda rowerem pod wpływem alkoholu jest nie tylko niebezpieczna, ale również wiąże się z konkretnymi konsekwencjami finansowymi. Rowerzysta zatrzymany z promilami może zostać ukarany mandatem w wysokości od 1 do 2,5 tys. zł.