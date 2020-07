Pokonać „Górali” – byłoby pięknie!

Drużyna prowadzona przez trenera Krzysztofa Brede nie błyszczy jednak specjalnie po wznowieniu rozgrywek. Trzy mecze wygrała i trzy zremisowała, strzeliła 10 goli, a straciła sześć. Jest faworytem meczu z GKS.

W zespole z Bielska-Białej jest Mateusz Marzec, który jesienią był niekwestionowaną gwiazdką GKSBełchatów. Strzelił 11 goli w meczach ligowych. Zimą odszedł z Bełchatowa do Bielska-Białej i coś się zacięło. Piłkarz wystąpił tylko w trzech meczach, nie strzelił gola i stał się rezerwowym. Jedynym plusem przeprowadzki jest fakt, iż nie musi wyczekiwać na pieniądze. W nowym klubie płacą regularnie. Numerem 1 w Podbeskidziu jest za to Karol Danielak, który strzelił 12 goli. Trzy bramki mniej ma na koncie Marko Raginić.

Czwartkowy mecz z Podbeskidziem poprowadzi sędzia Sylwester Rasmus z Torunia. Pomagać mu bedą Paulina Baranowska, Michał Sobczak i Patryk Gryckiewicz. Będzie to drugi w tym sezonie mecz tego arbitra z udziałem bełchatowian. We wrześniu GKS zremisował w Sosnowcu z Zagłębiem 1:1 (0:0). Mecz z Podbeskidziem będzie 1333 spotkaniem GKS w rozgrywkach ligowych od 1978 roku. 603 mecze bełchatowianie wygrali, 360 zremisowali, a 369 razy schodzili z boiska pokonani. ą