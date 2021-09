Pokazy strażackie w Manufakturze - będzie się działo! Zobacz, jaką akcję przygotowali

Strażacy w Manufakturze przypomną o śmiercionośnym czadzie

Strażacy już tradycyjnie, jak co roku przed sezonem grzewczym, przyjeżdżają do Manufaktury, by przypomnieć łodzianom, że czad, nazywany cichym zabójcą, jest niezwykle groźny: niewidoczny, niewyczuwalny, a potrafi zabić nawet w kilka minut.

Atrakcje na Rynku Włókniarek

Wyjątkowo interesująco zapowiadają się tzw. mobilne symulatory zagrożeń pożarowych - model domku jednorodzinnego z ręcznie robionymi figurkami-domownikami, na których czyha sporo niebezpieczeństw, jak choćby zadymienie w kuchni czy niewielki pożar. Pokazy w mini-domkach są dynamiczne i niezwykle efektowne. Przez cały dzień będzie można wygrywać w konkursach dualne czujki dymu i tlenku węgla. Te małe, ale wyjątkowo czułe urządzenia wykryją zagrożenie odpowiednio wcześnie i tym samym pozwolą na szybką ewakuację.

Coś dla małych (i nie tylko) miłośników sprzętu strażackiego