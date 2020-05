Artur Derbin odszedł z GKS Bełchatów!

To już oficjalna wiadomość, Po dwóch latach pracy na stanowisku trenera pierwszej drużyny Artur Derbin rozstaje się z GKS Bełchatów. W czwartek 28 maja, za porozumieniem stron, doszło do rozwiązania kontraktu, który miał obowiązywać do końca sezonu 2020/21. W najbliższych dniach ...