Pogryziona przez zdziczałe psy Weronika walczy o życie

Pogryziona przez psy Weronika walczy o życie

Nie ma twarzy. Jej skóra została zdjęta przez psy. Dziewczyna została przetransportowana do szpitala WAM w Łodzi.

Rozmawiałem dziś z lekarzami. Stan jest stabilny, ale uprzedzali, że jest źle – mówi Krzysztof Przybylski, ojciec Weroniki.

Dziewczyna przeszła operację twarzo-czaszki. Trwa walka o życie. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek uruchomił wszystkie swoje kontakty, by ratować 18-latkę. Prosił służby wojewody, by przetransportować dziewczynę do Siemianowic Śląskich. Tam jest szpital zajmujący się przeszczepami.