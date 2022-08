Pogryziona przez psa 4-latka ze Zduńskiej Woli. Rodzice zbierają na operację

Rodzice proszą o wsparcie finansowe na operacje plastyczne i dalsze leczenie córeczki. Cel, jaki chcą osiągnąć to 200 tys. zł.

Pies ugryzł 4-latkę w twarz. Do ataku doszło na podwórku kamienicy w Zduńskiej Woli

4-latka pogryziona na podwórku

Do tego tragicznego zdarzenia doszło 19 lipca 2022 roku w Zduńskiej Woli. Na podwórku wielorodzinnego budynku, bawiła się grupa dzieci, gdy podbiegł do nich pies, mieszaniec w typie amstaffa. Pies ugryzł 4-letnią dziewczynkę w policzek, jak informowała wówczas policja. Dziecko zostało przetransportowane do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie przeszło operację.