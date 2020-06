Pogoda tygodniowa dla Łodzi. Prognoza na 7 dni, od jutra (11.06) do środy

Pogodę na tydzień dla Łodzi możesz wygodnie sprawdzić w jednym miejscu. Jakiej pogody spodziewać się w najbliższym tygodniu? Przekonaj się, jaka będzie pogoda od jutra (od czwartku, 11.06 do środy 17.06). Czy pogoda w na najbliższe 7 dni zapowiada sie słonecznie i ciepło? Jaka będzie temperatura w najbliższym tygodniu i jakich zmian możemy się spodziewać? Sprawdź pogodę na tydzień dla Łodzi.

Pogoda na tydzień w Łodzi: czwartek, 11.06 Spodziewana temperatura w czwartek w Łodzi to 24°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 15°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Łodzi w czwartek wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 6 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie wschodnio-północny. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w czwartek:

burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 11.06.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.6

Pogoda na tydzień w Łodzi: piątek, 12.06 W ciągu dnia w piątek w Łodzi w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 27°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 17°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Łodzi w piątek wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie wschodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w piątek:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 12.06.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.5

Pogoda na tydzień w Łodzi: sobota, 13.06 W ciągu dnia w sobotę w Łodzi w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 29°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 17°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Łodzi będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 21°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie wschodnio-północny.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 28 do 30 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 13.06.2020: Temperatura w dzień: 29°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.7

Pogoda na tydzień w Łodzi: niedziela, 14.06 W ciągu dnia w niedzielę w Łodzi w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Łodzi w niedzielę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-północny.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 14.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.1

Pogoda na tydzień w Łodzi: poniedziałek, 15.06 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Łodzi to 23°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Łodzi wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-wschodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 15.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.7

Pogoda na tydzień w Łodzi: wtorek, 16.06 Spodziewana temperatura we wtorek w Łodzi to 22°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 14°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Łodzi będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi we wtorek:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 16.06.2020: Temperatura w dzień: 22°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.5

Pogoda na tydzień w Łodzi: środa, 17.06 Za dnia w Łodzi słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Łodzi wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 0 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Łodzi, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Łodzi w środę:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Łodzi Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 17.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.7

