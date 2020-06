Podwyżka ceny wody w Łodzi. Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyjaśnia dlaczego jest konieczna

Podwyżka ceny wody w Łodzi

Zapowiadana podwyżka już od końca kwietnia budzi emocje polityczne, głównie po stronie opozycyjnego PiS. Najpierw do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO) o wycofanie wniosku najpierw Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a ostatnio radni PiS. Radni podnieśli w apelu, iż cena za metr sześcienny wody wzrośnie już za czerwiec z 4.09 zł do 5.57 zł. "(...) czyli aż o 36 proc., by w następnych trzech kolejnych latach osiągnąć cenę 5.80 zł za metr, czyli aż 42 proc. więcej niż dotychczas" i to w czasie pandemii - informowali radni PiS. Na sesji online wniosek o zmianę taryfy wyjaśniał prezes ZWiK Jacek Kaczorowski, sugerując, że wyliczenia przedstawiane przez prezesa Wód Polskich i radnych PiS są "kłamliwą manipulacją"

Dlaczego w Łodzi będzie droższa woda?

Kaczorowski tłumaczył zmianę taryfy m.in. rosnącymi kosztami. ZWiK zapłaci Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej o 35 mln zł więcej za czynsz dzierżawny, co jest wzrostem o 33 proc., o prawie 3,3 mln zł, czyli blisko 6 proc. droższe będzie oczyszczanie ścieków, energia o 18 proc. wzrosną także koszty amortyzacji. Ze względu na podpisanie porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi, wzrosną też koszty spółki. Jednak sednem wystąpienia Kaczorowskiego była informacja, że chodzi o taryfę łączną za dostawę wody z jednoczesnym odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków, bo łodzianie płacą od metra sześciennego wodościeku.