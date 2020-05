Podsumowaliśmy sezon grypowy w Łodzi. Sprawdź, ile osób zachorowało i ile niestety zmarło

W minionym sezonie grypowym, od 1 września ub. r do 30 kwietnia, wirusy położyły do łóżek 181 tys. mieszkańców naszego województwa. Rok wcześniej – 191.

W ostatnim tygodniu kwietnia na grypę i infekcje paragrypowe zachorowało 629 mieszkańców naszego województwa. W tej liczbie 132 zachorowania to dzieci. W mijającym sezonie grypowym najczęściej do łóżek kładły nas wirusy grypy świńskiej, typu A i typu B. Szczyt zachorowań w tym roku przypadł na ostatni tydzień lutego. Wtedy grypę i infekcje paragrypowe zdiagnozowano 16 tys. chorych. Niestety, grypa okazało się śmiertelną choroba dla czworga mieszkańców, którzy poza nią mieli również schorzenia współistniejące. Problem z grypa jest taki, że nie wszyscy lekarze pobierają od pacjentów wymazy aby potwierdzić grypę. Stąd niedoszacowanie liczby zakażeń konkretnymi typami wirusa grypy. Poza tym ciężkim powikłaniem grypy jest zapalenie płuc. Zgony z tego powodu kwalifikowane są nie jako grypa tylko niewydolność oddechowa lub zapalenie płuc. Miniony sezon był kolejnym, kiedy to wzrosła liczba zaszczepionych mieszkańców do czego przyczyniły się darmowe szczepienia dla seniorów i szczepionki w cenie o połowę niższej dla osób 65 plus. Nadal szczepi się tylko kilka procent populacji.