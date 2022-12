Podróż do Betlejem 2022. W weekend pierwsze pokazy jubileuszowej edycji świątecznego widowiska ZDJĘCIA

Małe Zakościele pod Inowłodzem znów przypomina biblijne Betlejem. To właśnie tam, już w najbliższy weekend 10-11 grudnia, obejrzymy pierwsze pokazy interaktywnego, świątecznego widowiska "Podróż do Betlejem". W tym roku będzie to już jubileuszowa 10. edycja widowiska.

A wszystko zaczęło się w 2011 roku, gdy kilka małżeństw z Fundacji Proem miało możliwość zobaczyć "Journey to Betlehem" w Compassion Christian w Savannah w USA.