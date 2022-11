Podróż do Betlejem 2022. Przed nami jubileuszowa edycja świątecznego widowiska ZDJĘCIA

Wszystko zaczęło się w 2011 roku, gdy kilka małżeństw z Fundacji Proem miało możliwość zobaczyć Journey to Betlehem w Compassion Christian w Savannah, Ga w USA.

- Wtedy zrodziło się marzenie, by taką produkcję zorganizować w naszym kraju - wspominają twórcy z Centrum Proem w Zakościelu. - Od marzeń do realizacji droga była krótka, bo już w sierpniu 2012 grupa liderów z kościoła w Savannah przybyła do Zakościela, by wspólnie z naszą załogą zaplanować budowę miasteczka i pałacu Heroda. Prace ruszyły we wrześniu 2012 roku, prowadzone przez wspaniałą grupę pracowników i wolontariuszy Fundacji Proem.

Do dziś widowisko "Podróż do Betlejem" obejrzało tysiące widzów z całej Polski. Co roku cieszy się ono niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców także naszego regionu, a bilety wstępu rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Realizację projektu jedynie na chwilę przerwała pandemia, ale w minionym roku, widzowie znów spotkali się w Zakościelu, zmienionym w starożytne Betlejem, by obejrzeć ostatnie chwile Jezusa Chrystusa przed męczeńską śmiercią.