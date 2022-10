Pod Wawelem ŁKS zmierzy się z Wisłą trenera „Sobola”

Na razie w lepszej sytuacji są łodzianie, którzy z 12 pierwszoligowych meczów wygrali sześć, trzy zremisowali i mają na koncie 21 punktów. W tabeli zajmują trzecie miejsce tracąc do rewelacyjnego lidera Ruchu Chorzów cztery punkty. Wiślacy z 17 punktami (pięć zwycięstw, dwa remisy, pięć porażek) są na pozycji dziewiątej. To grubo poniżej oczekiwań środowiska związanego z „Białą Gwiazdką”, jak zwykło się określać klub spod Wawelu. Dlatego też w miniony poniedziałek doszło do zmiany trenera. Jerzego Brzęczka zastąpił, o czym informowaliśmy, Radosław Sobolewski. Klub poinformował już o składzie nowego sztabu szkoleniowego. Asystentem nowego trenera został Kazimierz Kmiecik, czyli wiślak z krwi i kości. Warto dodać, że 71-latek ma trenerskie epizody w naszym regionie. W 2002 i 2003 roku pracował w Widzewie, a potem Piotrcovii. W klubie z Piłsudskiego był asystentem Franciszka Smudy.

Trenerem bramkarzy pozostał Artur Łaciak, a za przygotowanie fizyczne odpowiada Leszek Dyja. Odeszli natomiast asystent poprzedniego trenera Tomasz Mazurkiewicz i psycholog Damian Salwin. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo obaj to zaufani ludzie Jerzego Brzęczka.

Dodajmy, że Radosław Sobolewski, nazywano często przez piłkarzy i kibiców „Sobolem” w latach 2019-2021 prowadził Wisłę, tyle że Płock w 62 oficjalnych meczach ekstraklasy. Ma więc doświadczenie w pracy na najwyższym szczeblu. Szkoleniowiec ma przedstawić podczas czwartkowej konferencji prasowej przed meczem z ŁKS pomysł na wyciągnięcie Wisły z kryzysu. Nie jest tajemnicą, że szefowie „Białej Gwiazdy” ufając trenerowi postawili przed nim cel, jakim jest powrót do elity.

W piątkowym starciu trener wiślaków nie będzie mógł jednak wystawić najsilniejszego składu. Jak informuje rzeczniczka prasowy Wisły Karolina Biedrzycka kontuzjowani są Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Ondrasek, Michael Pereira oraz Michał Żyro - Aktualny raport medyczny będzie będzie przedstawiony w czwartek na konferencji prasowej przed meczem - wyjaśnia. - Żaden z piłkarzy nie pauzuje natomiast za żółte kartki. Po przerwie wraca natomiast Bartosz Jaroch.

Ełkaesiacy nie będą mogli liczyć w tym meczu na doping swoich kibiców. - Ze względu na modernizację naszego stadionu nie przyjmujemy w tym sezonie kibiców drużyn przyjezdnych - wyjaśnia rzeczniczka prasowa.

Ełkaesiacy wyruszą w drogę do Krakowa w czwartkowe popołudnie. ą

I liga

13. kolejka. Piątek (7 października): Wisła Kraków - ŁKS Łódź (godz. 20.30), Sandecja Nowy Sącz - Chojniczanka Chojnice (18). Sobota (8 października): Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Łęczna (17.30), Resovia - Ruch Chorzów (20), GKSKatowice - Chrobry Głogów (15). Niedziela (9 października): Arka Gdynia - Stal Rzeszów (12.40), Odra Opole - Puszcza Niepołomice (18), GKSTychy - Skra Częstochowa (15). Poniedziałek (10 października): Zagłębie Sosnowiec - Bruk-Bet Termalika Nieciecza (18).