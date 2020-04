Poczta sprawdza, czy wszyscy mają skrzynki na listy. Listonosze robią inspekcję skrzynek pocztowych

Niektórzy mieszkańcy regionu zauważyli, że listonosze sprawdzają stan ich skrzynek pocztowych. Skojarzyli to z wyborami.Tak było w ostatnim tygodniu w blokach na Olechowie w Łodzi, gdzie listonosz dokładnie oglądał skrzynki. Mieszkańcy doszli do wniosku, że chodzi o rodzaj inwentaryzacji przedwyborczej.

Poczta potrzebuje też około trzech dni na dostarczenie wyborcom pakietów do głosowania. Będą one traktowane jako przesyłki nierejestrowane, a to oznacza, że trafią do skrzynek. Jeśli nie będzie skrzynek, listonosz spróbuje dostarczyć je osobiście lub zostawić przy drzwiach.

Jak tłumaczył na antenie telewizji TVN 24 Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej do spraw sprzedaży, poczta jest na etapie kompletowania dwuosobowych zespołów, które będą dostarczać pakiety wyborcze. Zespoły mają być złożone z listonosza oraz osoby towarzyszącej, która będzie kontrolować jego pracę i odhaczać wyborców, którym dostarczono przesyłki. W całej Polsce ma ich być około 20 tys. to oznacza, że do regionu łódzkiego potrzebnych będzie około 2,5 tys. zespołów.

Po wykonaniu głosowania zebrane pakiety wyborcze mają być zwiezione przez Pocztę Polską do komisji wyborczych.