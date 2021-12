Poczta Polska szuka pracowników i dostarcza paczki w weekendy. Kto ma szansę na pracę i ile można zarobić? Jakie kwalifikacje są wymagane?

Co trzeba umieć?

Praca w sortowni nie wymaga dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia. Natomiast od kierowców wymagane jest prawo jazdy odpowiedniej kategorii (umożliwiające prowadzenie pojazdów do 3,5 t lub powyżej 3,5 t w zależności od wybranej oferty). W założeniach oferta dotyczy pracy do końca roku, ale w określonych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia nawiązanej współpracy.

Ile można zarobić?

Stawki uzależnione są nie tylko od stanowiska, ale i lokalizacji. Więcej zarabia się w dużych miastach. Pracownik sortowni może liczyć na zarobki od 18,5 do 24 zł brutto za godzinę, kierowcy samochodów do 3,5 tony na stawkę od 19 do 24 zł za godzinę, a kierowcy samochodów powyżej 3,5 t zainkasują od 20 do 26 zł za godzinę pracy.