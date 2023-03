Początek wiosny w Zoo Borysew. Zobaczcie te piękne ujęcia

Wiosna w Zoo Borysew

Zoo Borysew- idealne miejsce na odpoczynek

Bon turystyczny w Zoo Borysew. Kup teraz, wykorzystaj do października

To szczególna okazja by zakupić bilet do Zoo Borysew już teraz, a wykorzystać go do końca października 2023 roku! Z pomocą przychodzi Bon turystyczny: aktywny do końca marca daje możliwość skorzystania z biletu do Zoo Borysew wraz z usługą gastronomiczną.