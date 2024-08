Pociągi w Polsce będą szybsze dzięki modernizacji infrastruktury i zmianom przepisów

– Chcemy osiągnąć przynajmniej takie czasy przejazdu, jakie były zapowiadane przed rozpoczęciem kolejowych inwestycji, a których do dziś nie osiągnięto – tłumaczy Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. – Chodzi o 2 godziny z Warszawy do Białegostoku, 2 godziny 20 minut z Warszawy do Poznania, poniżej 2 godzin z Krakowa do Zakopanego, poniżej 5 godzin na linii Warszawa – Szczecin.

Szybsze połączenia już w 2024 roku

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają skrócenie czasu przejazdu na niektórych trasach od 15 grudnia 2024 roku. To świetna wiadomość dla mieszkańców Łodzi, którzy będą mogli szybciej dotrzeć do Warszawy i z powrotem.

Konkurencja dla ŁKA

Aktualnie podróż pociągiem z Łodzi do Warszawy trwa średnio 80 minut, a czasem nawet dłużej. Najszybsze są pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, które nie zatrzymują się w Żyrardowie, dzięki czemu podróż trwa 70 minut. Od grudnia mieszkańcy Łodzi będą mieli więcej szybszych połączeń, w tym dwa wyjątkowo szybkie pociągi Intercity kursujące przez cały tydzień. Będą to pociągi relacji Łódź Fabryczna – Białystok, które nie zatrzymają się na odcinku Łódź Widzew – Warszawa Zachodnia. Pociągi te będą jechać z maksymalną prędkością 160 km/h, co skróci czas przejazdu z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej do 67 minut. To niemal tyle, ile obiecywano na początku trwającego 10 lat remontu linii Łódź-Warszawa, kiedy na plakatach reklamowych widniała liczba 65 minut jako czas przejazdu.