Po ulicy Zarzewskiej od 1 października pojadą autobusy MPK

Przebudowana ulica zyskała dopasowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych infrastrukturę przystankową. Dzięki temu na odnowionej ulicy zagości komunikacja miejska, zapewniając mieszkańcom ul. Zarzewskiej i przyległych terenów, bezpośredni dojazd na targowisko Górniak i Dąbrowę. Przystanki na Zarzewskiej powstały przy ul. Rzgowskiej, Praskiej i Lubelskiej.

Po ulicy Zarzewskiej kursować będzie linia 92 z placu Niepodległości ulicami Zarzewską, Kilińskiego, Broniewskiego, Tatrzańską, Dąbrowskiego i dalej przez Wiskitno do Stróży. Autobusy w kierunku Dąbrowy pojadą przez ul. Kraszewskiego i zatrzymają się na nowym przystanku u zbiegu ulic Kraszewskiego i Kilińskiego. Linia 92 będzie mieć trzy warianty - 92A do Stróży, 92B do Stróży przez Jędrzejowską i 92C tylko na Dąbrowę.