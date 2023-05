Po trzech latach Rycerze Wiosny wracają do piłkarskiej elity ZDJĘCIA

Ostatni pierwszoligowy mecz ŁKS Łódź rozegrał na wyjeździe z Koroną Kielce 18 lipca 2020 roku. Gospodarze triumfowali wówczas 2:0 (0:0). Z kolei 14 lipca ełkaesiacy, co warto przypomnieć, pokonali na alei Unii 2 nowego mistrza Polski Raków Częstochowa 3:2 (1:2) strzelając zresztą wszystkie gole. Jako to możliwe? Otóż bramkarza Rakowa dwukrotnie pokonał Samu Corral i Michał Trąbka, który po sezonie przenosi się do Stali Mielec i zapewne żałuje, że opuszcza drużynę Kazimierza Moskala. Gole dla pokonanych padły po samobójczych strzałach wspomnianego Samu Corrala i Macieja Wolskiego. Przy okazji dodajmy, że rok wcześniej oba kluby świętowały awans do piłkarskiej elity. Trenerem Rakowa był wtedy, tak jak i obecnie, Marek Papszun. Rycerzami Wiosny dowodził ten sam szkoleniowiec co dziś, czyli Kazimierz Moskal. Po wywalczeniu awansu ten szkoleniowiec przejdzie do historii łódzkiego klubu - dwukrotnie wprowadził przecież drużynę do elity. Wróćmy jeszcze do piątkowego meczu nad mecze z Wisłą Kraków, który ełkaesiacy wygrali 3:2 (2:2). Fani ŁKS wybrali najlepszego zawodnika tego starcia w zespole Kazimierza Moskala. Został nim Mateusz Kowalczyk, który wyprzedził w głosowaniu Michała Mokrzyckiego oraz Piotra Janczukowicza.