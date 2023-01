Po sparingu z Pogonią poznamy kadrę ŁKS na obóz w Turcji ZDJĘCIA

W pierwszym meczu ełkaesiacy pokonali, także drugoligowy, Znicz Pruszków 3:0 (2:0). Środowe starcie na boisku przy ul. Minerskiej (godz. 13) będzie ostatnim meczem ełkaesiaków przed sobotnim wylotem na zgrupowanie na Turcji.Po tym meczu sztab szkoleniowy ŁKS podać ma nazwiska piłkarzy, którzy wsiądą do samolotu. Czy będzie w tym gronie tajemniczy Brazylijczyk, trenujący od niedawna z łódzkim zespołem? Kazimierz Moskal mówił niedawno, ze sztab szkoleniowy miał zbyt mało czasu, aby ocenić jego umiejętności. Po starciu z Pogonią sztab szkoleniowy zadecydować którzy piłkarze wsiądą do samolotu i polecą na zgrupowanie do Turcji, które rozpocznie się już w najbliższą sobotę (21 stycznia). Niepewny jest udział Jana Kuźmy, który narzekał ostatnio na uraz i trenuje indywidualnie. Kontuzjowany jest ponadto Grzegorz Glapka, którego czekają badania. Po nich okaże się, czy piłkarz pozostanie w Polsce, czy też poleci do Turcji. Pozostali gracze mają się dobrze i nic im nie dolega.Wróćmy do środowego starcia z Pogonią. Trenerem tej drużyny jest Marek Saganowski. Popularnego „Sagana” fanom klubu z alei Unii 2 przedstawiać nie trzeba. To wychowanek ŁKS , który w roku 1998 świętował z tym klubem mistrzostwo Polski. W ekstraklasie rozegrał 312 meczów, z czego 124 w barwach Rycerzy Wiosny. Zaliczył 35 meczów w seniorskiej reprezentacji naszego kraju. To taki ełkaesiak z krwi i kości. Pogoń przejął niedawno i stanął przed nie lada wyzwaniem, bo takim jest utrzymanie zespołu w II lidze. Na półmetku Pogoń plasuje się wtabeli tuż nad strefą spadkową, bo zajmuje 12 miejsce.

KURSY SĘDZIOWSKIE

Ponad 120 kandydatów rozpoczęło kurs sędziowski organizowany przez Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.

Pierwsze wykłady przeprowadzono w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. - Duże zainteresowanie, mnóstwo pytań ale przede wszystkim pozytywna energia, która z pewnością gwarantuje sukces i pójście drogą Szymona Marciniaka - mówi Tomasz Radkiewicz, sternik łódzkich sędziów. - Tymczasem w Hotelu Dobieszków spędzili sędziowie Wydziału Sędziowskiego w Łodzi. Blisko stu arbitrów i obserwatorów brało udział w prezentacjach, szkoleniach i treningach podczas spotkań.

Wykłady prowadzili sędziowie szczebla centralnego Mikołaj Kujawski, Adam Sekuterski, Maciej Majewski i Jakub Jankowski.

Z kolei instruktor szkolenia Arkadiusz Śpiewak wraz obserwatorem drugoligowym Marcinem Słupińskim przeprowadzili testy (pisemne i filmowe) szkoleniowe, aby zakończyć kurs zajęciami warsztatowymi, które moderował z kolei przewodniczący Kolegium Sędziów ŁZPN i jednocześnie członek Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN Tomasz Radkiewicz.ą