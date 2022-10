Po raku piersi. Rekonstrukcja piersi jest dziś częścią leczenia i w pełni refundowana przez NFZ

Rak piersi. Rekonstrukcja piersi refundowana przez NFZ

Diagnoza „nowotwór piersi” jest dla kobiety bardzo stresująca. Oprócz normalnych w przypadku każdego nowotworu obaw o swoje życie lub zdrowie u pacjentki dochodzi też lęk przed utratą piersi, a co za tym idzie – obniżeniem poczucia własnej wartości i atrakcyjności w oczach partnera. Jednak dziś strach przed utratą piersi nie powinien już paraliżować kobiety. Jej utrata w czasie leczenia zdarza się rzadko.

Przede wszystkim lekarze starają się oszczędzić chorą pierś, na co pozwalają coraz bardziej zaawansowane metody leczenia tego nowotworu. Amputacji piersi wymaga dziś tylko około jednej trzeciej najtrudniejszych przypadków. A jeśli już usunięcie całej chorej piersi jest konieczne, to po nim bardzo często wykonywana jest rekonstrukcja piersi. Zabieg ten jest traktowany jako normalna część leczenia onkologicznego i – co ważne - w pełni refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.