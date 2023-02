Po męczarniach ze Skrą,lidera I ligi czeka mecz z Chrobrym

Lider i wicelider mają za sobą niezły początek wiosny. Ełkaesiacy wywalczyli w dwóch meczach cztery punkty, a chorzowianie sześć, po pokonaniu dwóch ekip z czołówki tabeli - Chrobrego Głogów 1:0 (0:0) oraz Puszczy Niepołomice także 1:0 (0:0). Co ciekawe „Niebiescy” strzelali gole w ostatnich minutach obu tych spotkań.

Wróćmy do łodzian, którzy w niedzielne popołudnie zgarnęli komplet punktów na stadionie w Bełchatowie, wygrywając z zamykającą ranking Skrą Częstochowa 2:1 (2:0). - Cel, a było nim zdobycie trzech punktów osiągnęliśmy - mówił po spotkaniu szkoleniowiec łodzian Kazimierz Moskal. - Jeśli chodzi o naszą grę, to druga połowa w naszym wykonaniu do zapomnienia.Spodziewaliśmy się jednak trudnego meczu i kiedy prowadziliśmy 2:0, trudno było oczekiwać, że Skra nie będzie szukała swoich szans na gole. Cieszy, że mogliśmy poczuć presję naszych kibiców przy wyniku 2:1. Widać, że jest mocna i zawodnicy, muszą się do tego przyzwyczaić. Pomimo głosów niezadowolenia, po ostatnim gwizdku sędziego kibice muszą docenić trzy punkty. Takimi meczami nie robi się awansu, ale w takich meczach awans można sobie zagmatwać. Jestem zadowolony z wyniku, a co do gry to graliśmy pięknie tydzień temu. Skra dzisiaj mocniej napsuła nam krwi niż GKS Tychy. Przeciwko nam grało 11 zawodników, którzy chcą dalej występować w tej lidze. Mają ambicje i jestem przekonany, że wielu rywalom jeszcze punkty odbiorą. Myślę, że Skra ma szansę na utrzymanie.

Jeśli chodzi o kibiców ŁKS, to w Bełchatowie około 1400 wspierało swój zespół. Sternik klubu z alei Unii 2 podziękował po meczu władzom Bełchatowa, a zwłaszcza wiceprezydentowi Dariuszowi Matyśkiewiczowi, za jego zrozumienie, zaangażowanie i zgodną z duchem sportu postawę, która przyczyniła się do tego, że aż tak wielu fanów mogło na żywo mecz obejrzeć. Starcie z zespołem spod Jasnej Góry to już historia. W najbliższą sobotę (25 lutego) Rycerze Wiosny podejmują na swoim stadionie Chrobrego Głogów (20). Jesienią elkaesiacy wygrali 3:2 (2:0), po dwóch golach Pirulo i jednym Mateusza Kowalczyka. ą