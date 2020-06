Po falstarcie liczymy na wygraną GKS Bełchatów

Fani drużyny prowadzonej od niedawna przez Marcina Węglewskiego liczą na przełamanie już w sobotę, w meczu na swoim boisku ze spadkowiczem z PKOEkstraklasy Zagłębiem Sosnowiec. - To spotkanie otwiera serię trzech ligowych meczów na swoim boisku w zaledwie dziewięć dni - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy bełchatowskiego klubu. - Po Zagłębiu czeka nas potyczka z bezpośrednim rywalem o utrzymanie, czyli Choniczanką, a potem ze Stalą Mielec, która bije się o ekstraklasę.

Michał Antczak wyliczył, że spotkanie z sosnowiczanami będzie 1329 meczem pierwszej drużyny we wszystkich ligowych rozgrywkach począwszy od 1978 roku. GKS wygrał 600 spotkań, 359 zremisował i 369 schodził z boiska pokonany. - W ekipie gości gra Patryk Mularczyk, który jest współtwórcą naszego awansu do pierwszej ligi - mówi rzecznik prasowy GKS. - Z kolei w naszej drużynie występuje Marcin Sierczyński, wychowanek Zagłębia. Dodam, że nasz poprzedni trener Artur Derbin, był mocno związany z klubem z Sosnowca.

Mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport (17.30). ą



Dokończenie 25. (zaległa) kolejki I ligi.Sobota (13 czerwca): Odra Opole - Warta Poznań (15.10, wynik meczu z rundy jesiennej 0:3), GKS Bełchatów - Zagłębie Sosnowiec (17.40, 1:1), Radomiak Radom - Chrobry Głogów (12.40, 2:0), Stomil Olsztyn - Chojniczanka (17, 3:1). Niedziela (14 czerwca): GKSTychy - Stal Mielec (15.10, 2:1).