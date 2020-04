Po długim weekendzie majowym rusza remont torowiska do zajezdni tramwajowej Telefoniczna

Prace na ponad kilometrowym odcinku trasy pomiędzy Pomorską, a Telefoniczną, potrwają od maja do października. Na nowe torowisko zostanie wykorzystane ponad 3 tys. metrów pojedynczej szyny, wykonane zostanie 14 rozjazdów wyposażonych w automatyczne podgrzewane zwrotnice i 3 krzyżownice – miejsca przecięcia się torowisk. Ponadto wymienionych zostanie 14 słupów trakcyjnych i sieć zasilająca tramwaje. Komfort poprawi się nie tylko w przejeździe. Wyremontowane i podwyższone zostaną przystanki, oraz powstanie nowa para przystanków autobusowych przy zajezdni, dla ułatwienia korzystania z komunikacji miejskiej.

Jest to bardzo ważny odcinek sieci tramwajowej, który prowadzi do największej zajezdni tramwajowej w Łodzi. Każdego dnia po tej trasie, wyjeżdżają na linie setki tramwajów jeżdżących po mieście oraz kursują linie obsługujące największe łódzkie osiedla, dworzec Fabryczny, czy osiedla akademickie. Remont jest kluczowy dla zapewnienia stałego i bezproblemowego kursowanie komunikacji miejskiej w całym mieście.

- Prace rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Podczas prac tramwaje nie będą kursowały na Stoki, ale zachowany będzie dojazd do zajezdni. Dlatego prace prowadzone będą połówko, po jednym torze. Linie tramwajowe dojeżdżać będą do osiedla akademickiego przy Pomorskiej, a dalej na Stoki kursować będzie autobus zastępczy. Prace potrwają 5 miesięcy – informuje Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Tramwaj linii 12 z Retkini dojedzie do Lumumby i zamieni się w tramwaj linii 15, który pojedzie na Kurczaki. Natomiast tramwaj linii 15 z Kurczaków na przystanku przy Lumumby zamieni się w tramwaj linii 12 w kierunku Retkini.

Tak samo zamieniać się będą tramwaje linii 17 i 18. Tramwaj linii 18 z Retkini dojedzie do Lumumby i zamieni się w tramwaj linii 17, który pojedzie na Chocianowice. Natomiast tramwaj linii 17 z Chocianowic na przystanku przy Lumumby zamieni się w tramwaj linii 18 w kierunku Retkini.

Przystanki Pomorska – Lumumby zostaną wydłużone, aby mogły się zmieścić na nim dwa tramwaje. Na tym przystanku tramwaj zakończy swoją trasę, odczeka kilka minut, gdzie w tym czasie zmienione zostaną tablice z numerami linii i kierunkiem i z tego samego przystanku odjedzie dalej jako druga linia. Taki układ tras, zapewni pasażerom bez żadnych zmian, dojazd do osiedla akademickiego, obsługę ul. Narutowicza i ul. Pomorskiej oraz wygodną przesiadkę na autobus zastępczy z czterech linii tramwajowych.

Dla kierowców prace nie spowodują większych utrudnień. Zmiany w organizacji ruchu pojawią się na ul. Wichrowej, Zaruskiego i Krokiew, gdzie kursować będzie autobus zastępczy. Aby umożliwić mu przejazd:

• ul. Zaruskiego od ul. Giewont do ul. Wichrowej będzie jednokierunkowa

w stronę ul. Wichrowej;

• ul. Wichrowa od ul. Zaruskiego do ul. Krokiew będzie jednokierunkowa w stronę

ul. Krokiew, oraz wprowadzony będzie zakaz parkowania po wschodniej stronie drogi;

• oraz po obu stronach ul. Krokiew od ul. Giewont do ul. Wichrowej obowiązywać będzie zakaz parkowania.