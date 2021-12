Po czterech latach wrócił tramwaj do Zgierza!

Oficjele i licznie zgromadzeni pasażerowie pierwszego kursu na nowo wyremontowanej trasie dojechali na plac Kilińskiego w Zgierzu, gdzie przywitała ich orkiestra dęta MPK-Łódź. Na przyjazd tramwajów czekała spora grupa zgierzan, którzy całymi rodzinami przyszli na własne oczy przekonać się, że zlikwidowany w lutym 2018 roku tramwaj naprawdę wrócił. Miasto przygotowało mnóstwo atrakcji - były rozdawane wydawnictwa o liczącej 120 lat historii zgierskiej linii tramwajowej, zebranych swoimi występami zabawiali kabareciarze, a głodni mogli liczyć na gratisowe kiełbaski.

Największą jednak atrakcją była oczywiście możliwość najpierw oglądania i robienia zdjęć, a potem także przejażdżki do Łodzi i z powrotem zabytkowymi tramwajami. Chętnych nie brakowało, wagony obsługujące w przeszłości linię zgierską odjeżdżały co 20 minut w kursy wiodące aż do pętli przy ul. Północnej w Łodzi. Na taką wycieczkę chętnie wyruszali nie tylko najmłodsi, ale także starsze pokolenie, pamiętające takie podróże z lat swojej młodości.