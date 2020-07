Plaże i kąpieliska w województwie łódzkim. Najpiękniejsze, najchętniej odwiedzane

ZALEW MROŻYCZKA W GŁOWNIE Zalew Mrożyczka to położony w centrum Głowna ponad 30-hektarowy zbiornik zasilany wodami rzeki Mrogi. Latem jest tu strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą - piasek pochodzi ze śródlądowych wydm, które są naturalnym bogactwem Głowna. Wypoczywający mają do swojej dyspozycji darmowe leżaki, parasole, dla dzieci jest plac zabaw, sezonowy park wodny. Miłośnicy spacerów mogą korzystać z uroków molo z altaną widokową, jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego, boisko do siatkówki plażowej, są punkty gastronomiczne. W sezonie do końca sierpnia kąpielisko jest strzeżone przez ratowników codziennie w godz. 11 -18

mat. UM w Głownie