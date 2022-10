Płatny parking przed halą sportową przy ul. Skorupki, a sprawa bezpieczeństwa

No przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem kreatywności, a może bardziej pasowałoby pokrętnej mowy, miejskich urzędników. Przedstawiciele magistratu pokazują, że zabawy językiem polskim nie sprawiają im żadnego problemu i wiedzą, jak wykorzystać go do przedstawienia niepopularnych, uderzających w kieszenie mieszkańców miasta decyzji.

Zapowiedź wprowadzenia opłaty za parkowanie na terenach przy hali MOSiR (od ul. Skorupki i al. Politechniki), przekuli w sprawę najwyższej wagi, czyli bezpieczeństwa łodzian. Zdaniem przedstawicieli magistratu, właśnie te względy są przyczynkiem konieczności „golenia” łodzian . Bardziej pokrętnego alibi kolejnego fiskalnego działania władz miasta jeszcze nie słyszałem!

Wiem już, że kilku studentów zdecydowało się na napisanie pracy magisterskiej o tym, jak platne miejsca parkowania w tym miejscu przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa. Bez wątpienia prace będą pionierskie i zapewne otrzymają wyróżnienia.

A władze miasta powinny pójść za ciosem i wprowadzić opłaty za pobyt na chodnikach i ulicach Łodzi. Wówczas na pewno będzie znacznie bezpieczniej.