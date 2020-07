Plantacja marihuany pod Łodzią. Mężczyzna hodował prawie 200 krzaków

Choć w domu na obserwowanej posesji przebywał jakiś mężczyzna, nikt nie otwierał drzwi, nie reagował na wezwania policji. W tej sytuacji policjanci weszli do budynku przez uchylone okno. Od razu trafili do dwóch pomieszczeń, w których rosły bujne krzaczki marihuany wspomagane przez profesjonalny sprzęt do uprawy roślin.

Mężczyznę zauważonego wcześniej przez okno policjanci znaleźli na strychu, gdzie się ukrył.

Przeszukanie budynków gospodarczych na terenie posesji ujawniło dalszą część plantacji.

Łącznie funkcjonariusze z KWP, których wsparli też policjanci z Tuszyna i Koluszek, zabezpieczyli aż 189 roślin, z których można było uzyskać ponad 4 kg marihuany. Znaleźli też 5 kg gotowego suszu, blisko 1,5 grama amfetaminy oraz specjalistyczny sprzęt do uprawy roślin tropikalnych.

Zatrzymany mężczyzna, 25-latek z Gdańska, usłyszał zarzuty prowadzenia uprawy konopi indyjskiej, posiadania środków odurzających oraz przechowywania narzędzi do produkcji narkotyków. Grozi mu za to kara do 10 lat pozbawienia wolności. W przeszłości 25-latek miał już konflikty z prawem.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o aresztowaniu zatrzymanego 25-latka na 3 miesiące.