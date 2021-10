Placki z dyni – przepisy na słodko i słono, bezglutenowe, pełnoziarniste i wegańskie. Sprawdź też, jak przygotować dżem i zupę z dyni

Dynia jako bogate źródło witamin i składników mineralnych

Dynia to wyjątkowe warzywo, które składa się w około 94 proc. z wody i dostarcza bardzo niewielkie ilości kalorii. W zależności od rodzaju jest to od 26 kcal (dynia zwyczajna) do 45 kcal (dynia piżmowa). Dzięki temu jest doskonałym uzupełnieniem diety – zapewnia uczucie sytości przy niskiej kaloryczności, a ponadto jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego.

Dynia jest także bogata w witaminy i minerały. Jest ceniona ze względu na wysoką zawartość beta-karotenu, który nasz organizm przekształca w witaminę A. Jest to szczególnie istotne jesienią, ponieważ – jak pokazują badania – witamina A może wzmocnić układ odpornościowy i pomóc w walce z infekcjami. W dyni znajdziemy także witaminy C i E oraz żelazo i potas, kwas foliowy, luteinę i przeciwutleniacze.