Placek z jabłkami. Prosty przepis na ciasto z owocami, które uda się każdemu. Jest pyszne i rozpływa się w ustach Katarzyna Puczyńska

Szukasz prostego przepisu na ciasto z owocami? Mamy dla ciebie sprawdzony i niezawodny przepis na placek z jabłkami, który jest łatwy w przygotowaniu i smakuje rewelacyjnie. Proponujemy dodać do niego wanilię, a po upieczeniu oprószyć cukrem pudrem i cynamonem. Jeśli nie lubisz jabłek, to możesz je zastąpić np. truskawkami lub gruszkami. Sprawdź, jakie to proste i pyszne. Wypróbuj nasz przepis na placek z jabłkami.