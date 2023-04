Plac Wolności w Łodzi w przebudowie. Będzie tu mnóstwo zieleni. Zobaczcie zdjęcia, jak wygląda stan prac

Przebudowa Placu Wolności w Łodzi

Drogowcy będą działali przy pracach przy torowisku tramwajowym, gdzie wykonywane są wykopy, i rozkładana jest mata wibroizolacyjna. Najbliższe tygodnie to także kontynuacja prac związanych z kanalizacją teletechniczną.

Urząd Miasta Łódź informuje, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą roboty drogowe polegające na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, rozpoczęły się również przymiarki do układania pierwszych płyt kamiennych. Kontynuowane będzie również układanie krawężników i innych betonowych elementów.

- Zaawansowanie prac to już blisko 60 procent. Zakończono prace przy odwodnieniu układu torowego oraz drogowego. Na finiszu są również roboty zasadnicze przy budowie kanalizacji. Trwa budowa fundamentów pod nową fontannę, ponadto zamontowano już część słupów trakcyjno-oświetleniowych – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Urząd Miasta informuje też: "Nasadzenia zieleni podkreślą nowy charakter placu Wolności jako nowoczesnej przestrzeni publicznej. Będzie to miejsce imprez plenerowych i jarmarków tematycznych. Na placu pojawią się nowe budki handlowe, które urozmaicą przestrzeń. Ruch samochodów zostanie ograniczony wyłącznie do wjazdów pojazdów służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Finał inwestycji zaplanowano na koniec 2023 roku, a jej wartość to ponad 35 milionów złotych".