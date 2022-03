PIT za 2021 rok. Coraz mniej czasu na rozliczenie się z fiskusem. Popraw lub skoryguj zeznanie roczne jeśli jest z takim błędem [21.03.2022] Zbigniew Biskupski

Ekspertka: Ustawodawca za "deklaracje" uznaje wszystkie formularze podatkowe składane przez podatników, nawet jeżeli zawierają braki formalne. W praktyce często zdarza się, że urzędnicy, w ramach czynności sprawdzających informują podatnika, że musi złożyć podpis. Warto też jednak samemu o tym pamiętać – jeżeli brak nie zostanie uzupełniony, to deklaracja nie wywoła skutków prawnych.

Jak zwykle do końca roku trzeba rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego za poprzedni - 2021 rok. Osoby, które uzyskiwały w ubiegłym roku dochody, od których zaliczki pobierał i wysyłał do urzędu skarbowego płatnik, z reguły mają roczne zeznanie przygotowane przez urząd skarbowy w Internecie. W takim przypadku mogą nawet nic nie robić. Zeznanie przygotowane przez fiskusa z końcem kwietnia zostanie uznane za zaakceptowane „z automatu”. Warto jednak sprawdzić, czy wszystko jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Poza tym, jeśli mamy prawo do ulg lub preferencji, warto tak przygotowane zeznanie skorygować — to sposób na zwrot podatku, czasami nawet w znaczących kwotach.