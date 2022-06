Pirat drogowy w Łodzi! Kierowca skody przekroczył prędkość i uciekał przed policjantami z grupy SPEED!

Po zatrzymaniu okazało się, że 29-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, ponieważ te zostały mu cofnięte po przekroczeniu liczby punktów karnych. Pirat został zatrzymany w policyjnym areszcie i wkrótce usłyszy zarzuty związane z niezatrzymaniem do kontroli drogowej oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Grozi mu za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności i 15 letni zakaz kierowania pojazdami.