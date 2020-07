Pirat drogowy pędził ul. Wólczańską pod prąd. Miał na liczniku ponad 110 km/h

Funkcjonariusze ruszyli w pogoń za motocyklistą. Gdy znaleźli się na jego wysokości dali mu sygnał, by się zatrzymał. 26-latek początkowo lekko zwolnił, ale chwilę później gwałtownie dodał gazu i zaczął uciekać. By zgubić pościg, skręcił w ul. Żeromskiego, a stamtąd ignorując nakaz jazy na wprost w ul. Kopernika. Gdy dojechał do skrzyżowania z ul. Wólczańską, skręcił w lewo i zaczął jechać pod prąd. Na skrzyżowaniu z ul. Struga stracił jednak panowanie nad motocyklem i przewrócił się.

- Natychmiast do niego podbiegli policjanci. W trakcie rozmowy z 26-latkiem, o zaistniałej sytuacji, oświadczył, iż nie posiada i nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania – mówi .st. asp. Marzanna Boratyńska. - Przyznał również, ze jego pojazd nie posiada od dawna polisy OC. Opowiedział również, że motocykl wyposażony jest w inny wyróżnik tablicy rejestracyjnej, a ten, który jest na pojeździe, dostał kiedyś od swojego znajomego.

Pirat był na szczęście trzeźwy. Został zatrzymany i oddany do dyspozycji prokuratora, który zdecyduje o zarzutach. Osobnym torem policjanci przygotowali wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącą polisy OC. Za jazdę nieubezpieczonym pojazdem grozi mu co prawda kara, „tylko” 870 zł, czeka go jednak również grzywna za poruszanie się pojazdem bez ważnego przeglądu technicznego (termin badania upłynął w 2017 roku) bez uprawnień, a co najważniejsze kara za przekroczenie prędkości i złamanie pozostałych przepisów o ruchu drogowym.