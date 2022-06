Piłkarze ŁKS uczą się sposobu gry według Kazimierza Moskala

– Uczymy się teraz tego, jak chcemy grać podczas sezonu - mówił po spotkaniu Kazimierz Moskal, trener ełkaesiaków. - W sparingach szukamy optymalnych rozwiązań i oczywiście optymalnego składu. Cieszy oczywiście gra na zero z tyłu. Były lepsze momenty, były też gorsze. Optyczną przewagę posiadała Resovia, ale stworzyliśmy lepsze sytuacje podbramkowe i powinniśmy wykorzystać więcej niż jedną. Jeśli chodzi o nowych piłkarzy w naszej drużynie oraz testowanego Dietera Reyndersa, to nie chciałbym indywidualnie wystawiać cenzurek, szczególnie po pierwszym sparingu, jednym tygodniu pracy. Myślę, że nie ma dramatu, ani jakichś zachwytów wielkich. Robią swoje i myślę, że każdy popełnia błędy, małe czy większe, ale jak to znane powiedzenie mówi, nie robi błędów ten, co nic nie robi.

W najbliższą sobotę (25 czerwca) ełkaesiaków czeka spotkanie ze Stalą Rzeszów, beniaminkiem I ligi. W okresie przygotowawczym ŁKS zmierzy się jeszcze ze Stalą Mielec (28 czerwca) oraz GKSTychy (9 lipca). W tym pierwszym meczu trener Kazimierz Moskal zamierza grać na dwa składy.

Tymczasem Departament Rozgrywek PZPN podał terminy dwóch pierwszych kolejek nowego sezonu w I lidze. Ełkaesiacy zainaugurują rozgrywki na swoim stadionie meczem z GKSKatowice. To spotkanie zaplanowano na 16 lipca (sobota). Początek o godzinie 20. W drugiej kolejce, czyli 24 lipca (niedziela) podopiecznych trenera Kazimierza Moskala czeka wyjazdowe starcie z GKS Tychy (12.40). Spotkanie ma transmitować Polsat Sport. Będzie to wyjątkowe starcie dla Bartosza Biela. Nowy zawodnik łódzkiego klubu grał poprzednio w Tychach.

Przejdźmy teraz do sztabu szkoleniowego łódzkiego pierwszoligowca. Otóż Marcin Pogorzała, który w końcówce minionego sezonu prowadził pierwszą drużynę ŁKS, a obecnie jest asystentem Kazimierza Moskala, pomyślnie zaliczył egzaminy oraz testy i znalazł się w gronie 20 osób, które rozpoczną 18 miesięczny kurs na licencję UEFA Pro. Jego ukończenie daje uprawnienia do prowadzenia drużyn nie tylko w I lidze, ale także ekstraklasie.

W piątek (24 czerwca) rusza sprzedaż karnetów na nowy sezon. Wejściówki można nabyć w internecie (bilety.lkslodz.pl_ oraz w kasie od strony alei Unii. Pierwszeństwo mają kibice przedłużający karnety. Sprzedaż otwarta ma się rozpocząć 28 czerwca. W piątek kasa czynna od 15.