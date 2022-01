Obaj ci piłkarze znajdują się wprawdzie w szerokiej kadrze Radomiaka, ale praktycznie są bez większych szans na grę w PKOEkstraklasie. Jakub Nowakowski ma być wypożyczony do Bełchatowa do konca tego sezonu. Tak przynajmniej z szefami klubu wynegocjował Kamil Socha, który był w czwartek w Radomiu. Piłkarz wystąpił w meczu Pucharu Polski z Górnikiem w Zabrzu, który gospodarze wygrali 2:0 (1:0). On z kolei przyszedł przed sezonem do Radomia z drugoligowej Bytovii Bytów, która gra obecnie w IV lidze. Młodzieżowiec Radomiaka od kilku dni trenuje zresztą z GKS Bełchatów, z kolei Maciej Świdzikowski, cały czas bierze udział w zajęciach zespołu trenera Dariusza Banasika.

GKS zabiega także o obrońcę Macieja Świdzikowskiego, któy w rundzie jesiennej zadebiutował w elicie, ale zaliczył zaledwie kilka minut w wygranym meczu z Wisłą w Krakowie 1:0 (1:0). Tu sprawa będzie jednak trudniejsza, bo gracz leci na zgrupowanie do Turcji. W poprzednim, pierwszoligowym sezonie, grał natomiast w 13 spotkaniach. Obaj piłkarze mogą wystąpić w sobotnim meczu sparingowym bełchatowian z trzecioligowcami z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie ma sie rozpocząć o godzinie 11 na sztucznym boisku przy ulicy Nowowiejskiej w Tomaszowie. Dla obu ekip będzie to pierwszy zimowy sparing.