Piłkarz ŁKS strzelił już gola Górnikowi w którym grał

30 maja Michał Trąbka ma szansę po raz trzeci w tym sezonie rywalizować ze swoim byłym klubem. Po raz pierwszy mierzył się z Górnikiem w Zabrzu 20 października zeszłego roku i było to spotkanie 12. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz zakończył się remisem 1:1 (0:0). Gola dla łodzian strzelił Daniel Ramirez, który jest obecnie zawodnikiem poznańskiego Lecha. 29 października 2019 roku w meczu 1/16 tych rozgrywek z Górnikiem Zabrze było już znacznie lepiej, bo strzelił gola swojemu byłemu klubowi, a łodzianie mecz na swoim boisku wygrali 2:0 (1:0). Było to spotkanie 1/16 Pucharu Polski. Urodzony w Rudzie Śląskiej 23-latek, jest wychowankiem tamtejszej Gwiazdy. Trafił z niej właśnie do Górnika. Do składu pierwszej drużyny nie zdołał się przebić. Występował jedynie w zespołach juniorskich, rezerwach oraz drużynie Młodej Ekstraklasy. Do Łodzi przyszedł w połowie 2019 roku z drugoligowej Stali Stalowa Wola. W styczniu tego roku przedłużył kontrakt z klubem z alei Unii 2 do 30 czerwca 2023 roku.W obecnym sezonie zaliczył 19 meczów w elicie i trzy w Pucharze Polski.

Ełkaesiacy przygotowują się do tego meczu trenując na alei Unii 2 lub na Minerskiej. Jak mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ostatniego zespołu w tabeli PKOEkstraklasy, w zajęciach biorą udział wszyscy piłkarze. - Jeśli chodzi o nas, to wprawdzie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, ale wszystko wskazuje, że nie będzie żadnego krótkiego zgrupowania, a do Łodzi wyjedziemy w dniu meczu - mówi Bartłomiej Perek, rzecznik prasowy Górnika. - Niewykluczone, że pojadą dwa autokary. W jednym pierwsza drużyna, a w drugim rezerwowi oraz osoby techniczne. Mogę też powiedzieć, że nie zabieramy z sobą do Łodzi tekturowych kibiców.

Mecz przy alei Unii 2 będzie 94 w historii ligowym spotkaniem ŁKS z Górnikiem. Po raz pierwszy oba zespoły mierzyły się elicie w roku 1955, kiedy to Górnik awansował na najwyższy szczebel rozgrywkowy, a łodzianie byli tam już od 19 lat. Te pierwsze dwa mecze łodzianie rozstrzygnęli na swoją korzyść 4:1 i 2:0. Ogólny bilans ligowy jest jednak korzystny na 14-krotnych mistrzów Polski. Górnicy mają na koncie 39 zwycięstw, a łodzianie 27. Remisem zakończyło się 27 potyczek. Bilans bramkowy to 129-110 dla zabrzan. Za to na alei Unii 2 w Łodzi Rycerze Wiosny wygrali 18 razy, a Górnik 14. Remisowo zakończyło się 13 spotkań. Bilans bramkowy na korzyść naszej drużyny 63-54. ą