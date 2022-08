Piłkarska Liga Mistrzów w Łodzi już jutro. Dynamo Kijów kontra Sturm Graz

Prezes Łódzkiego ZPN i wiceprezes PZPN Adam Kaźmierczak podkreślił, że obiekt przy al. Unii jest znakomicie przygotowany do tego typu imprez, o czym można było się przekonać chociażby podczas spotkań reprezentacji Ukrainy w rozgrywkach Ligi Narodów oraz starcia Dynama z Fenerbahce. Jego zdaniem mecz ze Sturmem również powinien być spora atrakcja dla kibiców.

- To przede wszystkim wielkie wydarzenie sportowe nie tylko dla Łodzi, ale dla całej Polski. Niestety, nasze drużyny na razie nie mają możliwości dalszego uczestniczenia w walce o miejsce w Lidze Mistrzów. Myślę, ze zwycięstwo Dynama w kolejnym dwumeczu sprawi, że na tym pięknym stadionie będziemy mieli możliwość usłyszenia hymnu Champion League. Dla polskich kibiców jest jeszcze jeden element zachęcający do pojawienia się na środowym spotkaniu. To oczywiście Tomasz Kędziora – zawodnik Dynama, który - jeśli nie wydarzy się nic złego - będzie reprezentował nasz kraj na mistrzostwach świata w Katarze – powiedział Kaźmierczak.