Pikieta pracowników pod Grupową Oczyszczalnią Ścieków. Chcą podwyżek ZDJĘCIA

W GOŚ spór zbiorowy trwa od lipca. Związek Zawodowy Pracowników GOŚ zażądał 1 tys. zł brutto podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, acz zarząd spółki odmówił. Ostatnie podwyżki w GOŚ miały miejsce jeszcze w 2019 r., a suma 140 zł na pracownika w zasadzie była wyrównaniem związanym z inflacją.

Do porozumienia stron jednak doszło w październiku w negocjacjach z udziałem mediatora. Ostatecznie związkowcy przyjęli propozycję 500 zł podwyżki od listopada z przeniesieniem części tej kwoty jako 10 proc. comiesięcznej premii. Paradoks polega na tym, że choć dokumenty są gotowe, a prezes GOŚ Joanna Błaszczyk-Skalska miała je podpisać właśnie w środę, to do złożenia podpisów jednak nie doszło, stąd protest pracowników.