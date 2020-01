Pierwszy transfer GKS Bełchatów już jest!

Maciej Koziara (23 lata) został wypożyczony przez bełchatowian ze spadkowicza z Lotto Ekstraklasy Miedzi Legnica do końca tego sezonu. - Młody pomocnik przyjechał do Bełchatowa w poniedziałek, kiedy to rozpoczął testy - mówi Michał Antczak, rzecznik prasowy GKS. - W trakcie ich trwania potwierdził swe umiejętności, na które wcześniej zwrócił uwagę sztab szkoleniowy pierwszej drużyny górniczego klubu. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zatrzymaniu piłkarza na rundę wiosenną.

Maciej Koziara jest pomocnikiem. W trwającym obecnie sezonie wystąpił w czterech ligowych meczach „Miedzianki” (łącznie około 43 minut na boisku). Rozegrał także całe spotkanie w Pucharze Polski. Ponadto zaliczył cztery mecze w trzecioligowych rezerwach klubu z Legnicy. W sezonie 2018/2019 Maciej Koziara grał z w drugoligowym Gryfie Wejherowo. To był dla niego znakomity sezon. Wystąpił w 29 meczach o punkty, strzelając w nich aż 11 goli. Głównie dzięki znakomitej postawie w Wejherowie wylądował w Miedzi. Piłkarz jest wychowankiem Arki Gdynia. Grał tam w juniorach, drużynie rezerwa, ale przebił się także do pierwszego składu, pierwszoligowej wówczas drużyny. Występował także w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Na sobotę (18 stycznia) bełchatowianie mają zaplanowaną gr ę wewnętrzną.