Pierwszy mecz z kibicami i to z udziałem ŁKS Łódź

Będzie to pierwsze spotkanie, po wznowieniu rozgrywek, z udziałem kibiców. - Na nasz stadion możemy wpuścić cztery tysiące kibiców - mówi Marek Wachnik, rzecznik prasowy Zagłębia Lubin. - Tylu jednak się nie spodziewamy, powinno być około dwóch tysięcy.

Szkoleniowiec drużyny gospodarzy Marcin Śevela będzie mógł wystawić prawie najsilniejszy skład, prawie bo za żółte kartki musi pauzować obrońca Damian Oko. Żaden z graczy Zagłębia nie jest natomiast kontuzjowany, ani też nie narzeka na uraz.

W Lubinie za to, tak jak i w Łodzi, kibice są zdegustowani postawą zespołu. - Każdy z kibiców, tak w Łodzi jak i w Lubinie liczył przed sezonem na dobrą postawę swojej drużyny - kontynuuje Marek Wachnik. - Naszym celem była gra w pierwszej ósemce ekstraklasy. Nie udało się jednak i trudno, zebu wśród naszych kibiców był entuzjazm. Cóż, cel się zmienił i teraz liczymy na skuteczną grę drużyny w grupie spadkowej.

Łodzianie wyjechali do Lubina w czwartek. Trener Wojciech Stawowy nie będzie mógł skorzystać z usług pauzującego za żółte kartki Macieja Wolskiego, ale nie tylko. W wywiadzie dla strony klubowej ŁKS szkoleniowiec zdradził, że z powodu urazu stawu kolanowego przy ustalaniu składu nie będzie brany pod uwagę Guima. Na uraz narzeka także Pirulo i on również nie powinien pojawić się na boisku. Szkoleniowiec zdradził natomiast, że w pierwszym składzie powinni wyjść Jakub Wróbel i Samu Corral, a więc piłkarze, którzy pokazali sie z dobrej strony w spotkaniu wrocławskim Śląskiem. Pewniakiem w składzie jest bramkarz Arkadiusz Malarz, który według Wojciecha Stawowego jest niezastąpiony jeśli chodzi o kwestie motywacyjne w drużynie. Ponadto zagrać mają ci piłkarze, którzy dobrze prezentują się na treningach.

Na pytanie, czy szansę pokazania się w Lubinie dostaną tacy piłkarze jak choćby bramkarz Dawid Arndt, Artur Sójka i Tomasz Górecki, szkoleniowiec odpowiedział wymijająco i raczej trzeba sądzić, że to nie będzie jeszcze ich czas. Na pytanie, czy myśli już o nowym, pierwszoligowym niestety, sezonie Wojciech Stawowy odpowiedział. - Skupiam się na meczach, które mamy jeszcze do rozegrania. Chciałby aby zespół walczył w nich od pierwszej do ostatniej minuty. Jeśli chodzi o przyszłość są już pewne kroki czynione, aby wejść w nowe rozgrywki z dobrą grą.ą