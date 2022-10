Pierwszoligowy hit w rocznicę urodzin patrona stadionu ŁKS

Będzie to pojedynek czołowych ekip pierwszoligowej tabeli Gospodarze plasują się na drugim miejscu w rankingu, a przyjezdni na trzecim. Pojedynek były drużyn ekstraklasy elektryzuje od dawna kibiców obu ekip. Wszystko zresztą wskazuje, że na trybunach zasiądzie ich spokojnie ponad 10 tysięcy i byłby to rekord tegorocznego sezonu na meczu ligowym na tym obiekcie. Rywal też będzie mógł liczyć na doping swoich fanów. Do Łodzi przyjechać ma od 300 do 500 kibiców Arki. Mecz rozegrany zostanie w 115 rocznicę urodzin Władysława Króla, patrona stadionu. To także ostatnia potyczka ełkaesiaków w rundzie jesiennej na swoim obiekcie.

Ełkaesiacy przygotowują się do tego starcia spotkania na własnych obiektach. Jak informuje Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2, indywidualnie trenuje Mateusz Kowalczyk, który dochodzi do zdrowia po kontuzji doznanej w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski do lat 19. „Kowal” czuje się jednak coraz lepiej i jest szansa, że wkrótce wznowi treningi z drużyną. Niewykluczone, że pojawi się na boisku w niedzielnym meczu. Jeśli chodzi o Mieszko Lorenca, który doznał z kolei urazu w drugiej połowie meczu w Rzeszowie z Resovią, wydaje się ze nie ma większych szans, aby wystąpił w niedzielnej potyczce. Żaden z ełkasiaków nie musi natomiast pauzować z powodu nadmiaru kartek.

Trener Arki Ryszard Tarasiewicz nie będzie mógł natomiast skorzystać w Łodzi z usług pauzującego za kartki Michała Marcjanika.To piłkarz, który zaliczył w tym sezonie 15 meczów o ligowe punkty i strzelił w nich jednego gola. Do składy wraca za to Przemysław Stolc, który pauzował ostatnio za kartki. Pod znakiem zapytania stoi występ Christiana Alemana. Ekwadorczyk nabawił się urazu w wyjazdowym spotkaniu z Ruchem Chorzów 16 października. Przyjezdni wygrali to spotkanie 4:2 (3:1) i była to pierwsza w tym sezonie porażka „Niebieskich” u siebie. ą

I LIGA

16. kolejka. Piątek (28 października): Termalika Nieciecza - Resovia (godz. 18), Zagłebie Sosnowiec - Wisła Kraków (20.30). Sobota (29 października): Stal Rzeszów - Tychy (20), Ruch Chorzów - Katowice (17.30), Bielsko-Biała - Sandecja Nowy Sącz (15). Niedziela (30 października): Górnik Łęczna - Chrorby Głogów (18), Chojniczanka Chojnice - Odra Opole (15), ŁKS Łódź - Arka Gdynia (12.40). Poniedziałek (31 października): Niepołomice - Skra Częstochowa (18).