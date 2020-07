Pierwszoligowcy rozegrają w Gdyni mecz ekstraklasowy

Trudno wskazać faworyta tej potyczki, choć bilans spotkań tego sezonu jest korzystny dla gdynian, którzy pokonali w Łodzi ŁKS 4:1 (2:0) i zremisowali na swoim boisku 1:1 (0:0). Łodzianie czekający na wygraną w elicie od 4 marca (3:2 z Zagłębiem Lubin) mają tym razem szansę na choćby remis. To dlatego, że oni już przyzwyczaili się do gry jako pierwszoligowiec. Piłkarze Arki jeszcze są w małym szoku, bo ich spadek zadecydował się w miniony poniedziałek. Przygotowania drużyny Wojciecha Stawowego do tego meczu idą od wtorku pełną parą. Tego dnia gracze ŁKS ćwiczyli najpierw na siłowni, a potem na boisku - W kolejnych dniach, czyli w środę, czwartek i piątek szkoleniowiec zaplanował na jednym treningu - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2. - Ostatniego dnia drużyna wyruszy po obiedzie do Gdyni, gdzie powinna zameldować się wieczorem. Dodam, że żaden z naszych piłkarzy nie musi pauzować za kartki. W ubiegły piątek taką karę w meczu z Wisłą Kraków odcierpiał Ricardo Guima i w sobotę powinien być do dyspozycji trenera. W Gdyni musi za to uważać Samuel Corral, która ma na koncie trzy żółte kartoniki.

Tymczasem po trzech latach wrócił do ŁKS Aleksander Ślęzak. To były kapitan tej drużyny, który grał ostatnio w trzecioligowym RKSRadomsko. Był tam podstawowym piłkarzem. Do momentu przerwania rozgrywek wystąpił w 18 meczach ligowych, w których strzelił dwa gole. Wcześniej bronił za to barw Sokoła Aleksandrów. Aleksander Ślęzak nie będzie jednak grał w pierwszej drużynie, lecz mocno odmłodzonych rezerwach, które prowadzi od niedawna Marcin Matysiak. Piłkarz ma zresztą pomagać sztabowi szkoleniowemu czwartoligowca. ą

PKO Ekstraklasa

35. kolejka. Piątek (10 lipca): Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (godz. 20.30, wyniki meczów z rundy zasadniczej 1:0 i 1:2), Zagłębie Lubin - Wisła Płock (18, 5:0 i 1:1). Sobota (11 lipca): Legia Warszawa - Cracovia (17.30, 2:1 oraz 2:1), Wisła Kraków - Korona Kielce (20), Arka Gdynia - ŁKS Łódź (15, 4:1 oraz 1:1). Niedziela (12 lipca): Lech Poznań - Lechia Gdańsk (17.30, 1:2 oraz 2:0), Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (15, 3:1 i 2:0), Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin (12.30, 1:1 oraz 0:0).