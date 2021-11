Pierwsze czytanie projektu budżetu Łodzi na 2022 r. Kłótnia o Polski Ład. Dług miasta przekroczy 4 mld zł.

Dochody miasta w 2022 r. zaplanowano na poziomie 5 mld 15 mln zł., czyli mają być niższe w relacji do budżetu uchwalonego na 2021 r. o 179 mln zł. 25 proc. dochodów - 1 mld 272 mln zł - stanowić będą dochody podatkowe: z PIT 1 mld 137 mln zł, a z CIT 135,1 mln zł. 529 mln zł budżet ściągnie z podatku od nieruchomości, 220 mln zł z czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, a 53 mln zł z użytkowania wieczystego. Wpływy z biletów komunikacji miejskiej mają wynieść 230,2 mln zł, czyli ponad 7 mln zł więcej, niż zakładano na 2021 r., co wiąże się z zapowiedzianą kilka dni temu podwyżką cen biletów o 32 proc. w przyszłym roku.

Z kolei wydatki mają w 2022 r. wynieść 5 mld 485 mln zł, czyli 16 mln zł niższe niż w budżecie na 2021 r. w momencie jego uchwalenia. Mimo to wydatki na inwestycje mają być rekordowe, bo sięgną 1 mld 245 mln zł, czyli o 176 mln zł więcej niż planowano na 2021 r., tyle tylko, że skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski zaznaczył, że ma to związek głównie z zakończeniem perspektywy unijnej, czyli przesunięć z 2021 r. Ponad 1,3 mld zł miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie, 1,2 mld na transport i łączność i są to najwyższe wydatki budżetu. Najniższe to 188 mln zł na kulturę i 337 mln zł na administrację łącznie z pokryciem strat miejskich spółek.