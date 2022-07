Pierwsze czołgi Abrams już w Polsce. Trafiły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Pierwsze z 28 czołgów Abrams dotarły do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej we wtorek, 19 lipca.

To pierwsze maszyny, które będą służyły do szkolenia pancerniaków. Docelowo w Polsce ma by c 250 czołgów Abrams. Stworzą Żelazną Dywizję.

Minister Mariusz Błaszczk w mediach społecznościowych poinformował, że spodziewane są wkrótce kolejne dostawy nowoczesnego sprzętu. Chodzi o system Patriot oraz drony uderzeniowe Bayraktar, które sprawdziły się w wojnie na Ukrainie.