Pierwsza „pandemiczna” studniówka - w środę 5 stycznia 2022 bawią się maturzyści III LO

Wybierają się do Niesięcina, gdzie w atrakcyjnych wnętrzach pałacu odbędzie się ich bal.

Matury mają się zacząć tradycyjnie 4 maja 2022 – co oznacza, że od pierwszego egzaminu młodzież dzieli dokładnie 118 dni.

Studniówka to wydarzenie szczególnie wyczekane. Ubiegłoroczni maturzyści zostali go pozbawieni przez pandemię i lockdown. Dziś obostrzenia też obowiązują, ale sytuacja jest nieco inna – choćby ze względu na fakt, że mamy dostęp do szczepień przeciwko COVID-19 i wiele osób z nich skorzystało. Nie oznacza to, że wszystkie szkoły studniówkę mieć będą. Czwarta fala pandemii, nowy wariant wirusa i wiele innych czynników złożyło się na decyzje o rezygnacji w tej chwili z imprez. Tak jest np. w IX LO, które zdecydowało się na bal pomaturalny – w maju.

Maturzyści z III LO swojego wielkiego wieczoru nie przełożyli na wiosnę i bawią się teraz. Studniówka ma się odbyć z godnie z wytycznymi ministra edukacji – w ścisłym reżimie, jaki obowiązuje dla lokali i gastronomii.