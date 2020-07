Pierwsza od kilku miesięcy przysięga łódzkich terytorialsów ZDJĘCIA

-Dzisiejsza przysięga odbywa się w szczególnej sytuacji. Ze względu na ograniczenia sanitarne nie ma z nami waszych rodzin i bliskich.Przysięgi takie jak ta, odbywały się w czasie wojny, składali je żołnierze Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego , do tradycji których się odwołujemy. Chciałbym, abyście w każdej chwili swojej służby czy to na szkoleniu, czy w trakcie realizacji zadań pamiętali właśnie o nich. Ich życie, a przede wszystkim poświęcenie dla Ojczyzny to dla nas wszystkich wzór patriotyzmu.

Żołnierze zasili szeregi 91 batalionu lekkiej piechoty w Zgierzu i 92blp w Kutnie. Wśród ochotników w wieku od 18 do 50 lat jest 12 kobiet. Na co dzień są uczniami, studentami m. in. pedagogiki i wychowania fizycznego, są również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, prawnicy, nauczyciele, instruktorzy walki wręcz a także położna. Wykonują różne profesje, mają obowiązki służbowe i rodzinne, ale bez względu na wszystko łączy ich

marzenie o założeniu munduru żołnierza wojska polskiego, które udało im się zrealizować.



-Kiedyś chciałem wstąpić do wojska, ale rozpoczęcie studiów to wykluczało. Teraz jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem sportów walki. Cieszę się, że mogę jednocześnie pracować zawodowo i realizować marzenie o służbie w wojsku-mówi szer.Piotr Nasulewicz z 92blp.