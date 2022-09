Piersi stały się dla niej przekleństwem! Takich osób jak pani Martyna operuje się w Łodzi 50 rocznie

- Odkąd pamiętam zawsze byłam tą „rudą z wielkim cycem” – wspomina Martyna. Szczupła, bardzo atrakcyjna kobieta. - One były największym przekleństwem w moim życiu. Gdy szłam Piotrkowską, to na 200 mijający mnie przechodniów 2 patrzyło mi w oczy. Pozostali wgapiali się w cyce. Nieprzyjemne zaczepki, wulgarne komentarze, kiedyś musiałam się bronić przed napastnikiem waląc go kolanem w krocze. Na szczęście udało mi się uciec. I te seksistowskie teksty. „Ma pani czym oddychać”, „ale mąż ma z panią fajnie”, „koleżanki pewnie pani zazdroszczą” – takich komentarzy, również od lekarzy, słyszałam bez liku opowiada dalej Martyna. - Żaden z nich jakoś nie pomyślał, że w takiej sytuacji jak ja może znaleźć się jego żona lub córka. I wtedy byłyby oburzony gdyby jakiś mężczyzna tak ją potraktował. A mnie moje ciężkie piersi rujnowały psychikę i zdrowie. Już jako nastolatka z powodu zmiany środka ciężkości ciała miałam wadę postawy, bóle kręgosłupa, garb na plecach, a w końcu zaczęły drętwieć mi dłonie… Lekarz nie mógł mi zrobić usg piersi, bo one niczym gigantyczne naleśniki, wpadały pod pachy. O aktywności fizycznej czy wygodnym spaniu nawet nie wspomnę. Kupno biustonosza było drogą przez mękę. Przymierzałam 50 i żaden na nie nie pasował. Szyte na miarę kosztowały 350 zł, aby utrzymać mój biust były tak naszpikowane metalowymi elementami, że gdy na lotnisku przechodziłam przez bramkę uruchamiały się sygnały dźwiękowe. Sukienki nigdy nie mogłam sobie kupić - górę ubrania nosiłam w rozmiarze 48, a dół - 38. Nie mogłam na nie patrzeć ani ich dotykać – wspomina. - One były tak wielkie, że nie było spod nich widać nawet mojego brzucha w dziewiątym miesiącu ciąży.